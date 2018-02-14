Правительство Аргентины объявило награду в 98 миллионов песо (около $4,9 миллиона) за информацию, которая поможет обнаружить пропавшую в ноябре 2017 года подводную лодку «Сан-Хуан». Об этом, как пишет «Лайф», говорится в официальном бюллетене.

Также о вознаграждении за информацию о субмарине ранее сообщил родственникам пропавших моряков президент Аргентины Маурисио Макри.

Напомним, подлодка «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту субмарины находились 44 члена экипажа. Во время последнего сеанса связи моряки сообщили об аварии. Позже ВМС Аргентины сообщили об одиночном взрыве в том районе, где находилось судно.