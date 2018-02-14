Министры обороны стран-членов НАТО на заседании 14 февраля приняли решение о создании командования по Атлантике и центра управления кибероперациями, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА «Новости».

«Мы создадим новое объединенное командование по Атлантике, чтобы помочь защитить морские линии коммуникации между Северной Америкой и Европой. Мы создадим новое вспомогательное командование по логистике, подкреплению и военной мобильности», — сказал он.

По его словам, альянс также «определит некоторые дополнительные наземные компоненты командования в Европе для улучшения координации».

«Мы также создадим новый центр киберопераций при нашей военной штаб-квартире в SHAPE (штабе верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе)», — отметил Столтенберг.