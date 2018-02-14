Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили получил в Амстердаме удостоверение личности. Об этом политик написал в своем фейсбуке.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», — написал Саакашвили.

Он также отметил, что по-прежнему решительно настроен вернуть украинское гражданство.