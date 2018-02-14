14 февраля прошло заседание Совета аксакалов Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на заседании председатель Совета аксакалов, депутат Милли Меджлиса Фаттах Гейдаров отметил, что Совет поддерживает кандидатуру главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах, которые пройдут 11 апреля в нашей стране.

Фаттах Гейдаров сказал, что благодаря успешному продолжению Ильхамом Алиевым политики великого лидера Гейдара Алиева, Азербайджан стремительно развивается, существует стабильность в стране. Ильхам Алиев еще долгое время будет продолжать эту успешную политику. Для роста авторитета Азербайджана на мировой арене нужен решительный, сильный, прагматичный государственный деятель, и именно Ильхам Алиев является такой личностью. Совет аксакалов Азербайджана призывает поддержать кандидатуру главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах.

Председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов отметил, что сегодня каждый азербайджанец должен поддерживать кандидатуру Ильхама Алиева. Именно в результате успешной внутренней и внешней политики Гейдара Алиева Азербайджан смог выйти из тяжелого кризиса в начале 1990-х годов. Каждый думающий об Азербайджане и любящий его знает, что сегодня политика Президента Ильхама Алиева является продолжением политики Гейдара Алиева. Если мы хотим, чтобы наши дети, внуки жили в благополучной, стабильной стране, мы, аксакалы, должны поддержать кандидатуру Ильхама Алиева. Результат работы Ильхама Алиева налицо. Поэтому альтернативы Ильхаму Алиеву на президентских выборах нет. Голосуя за Ильхама Алиева, мы будем голосовать за процветание и стабильность Азербайджана.

Мероприятие продолжилось выступлениями. В заключение заседания Совет аксакалов Азербайджана принял решение о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.