Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по обеспечению оросительной водой посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Cогласно распоряжению, с целью обеспечения оросительной водой посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 700000 манатов согласно подпункту 1.47.13 «Распределение средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для инвестиционных расходов». Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.