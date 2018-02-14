Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо сербскому коллеге Александру Вучичу.

В письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин президент, в связи с национальным праздником от своего имени и имени азербайджанского народа направляю Вам и Вашему народу искренние поздравления. Уверен, что развитие отношений Азербайджана и Сербии, дружба и расширение сотрудничества между нашими странами и после этого будет служить интересам наших народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному сербскому народу – мира и процветания».