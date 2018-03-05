Хорошая внутренняя составляющая и эффектное внешнее оформление — вот он залог успешного фильма. Режиссеры и операторы нижеперечисленных фильмов точно осознали эту истину. Ведь их фильмы уже давно стали классикой, а некоторые кадры из их творений и вовсе считаются культовыми. Об этом пишет издание «Хорошее кино».

«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)

«007: Координаты “Скайфолл”» (2012)

Отель «Гранд Будапешт» 2014

«Шоу Трумана» (1998)

«Трон: Наследие» (2010)

«Чунгкингский экспресс» (1995)

«Реквием по мечте» (2000)

«Американский психопат» (2000)

«Черный лебедь» (2012)

«Жизнь Пи» (2012)

«Апокалипсис сегодня» (1977)

«Красота по-американски» (1999)

«Сияние» (1980)

«Парк юрского периода» (1993)

«Древо жизни» (2011)

«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)

«Ромео + Джульетта» (1996)

«Матрица» (1999)

«Бойцовский клуб» (1999)

«Начало» (2010)

«Семь» (1995)

«Рестлер» (2008)

«Рокки» (1976)

«Бесславные ублюдки» (2009)

«Проклятый путь» (2002)

«Три цвета: Красный» (1994)

«Убийцы» (1946)

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

«Властелин колец: Братство кольца» (2001)