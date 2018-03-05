Хорошая внутренняя составляющая и эффектное внешнее оформление — вот он залог успешного фильма. Режиссеры и операторы нижеперечисленных фильмов точно осознали эту истину. Ведь их фильмы уже давно стали классикой, а некоторые кадры из их творений и вовсе считаются культовыми. Об этом пишет издание «Хорошее кино».
«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)
«007: Координаты “Скайфолл”» (2012)
Отель «Гранд Будапешт» 2014
«Шоу Трумана» (1998)
«Трон: Наследие» (2010)
«Чунгкингский экспресс» (1995)
«Реквием по мечте» (2000)
«Американский психопат» (2000)
«Черный лебедь» (2012)
«Жизнь Пи» (2012)
«Апокалипсис сегодня» (1977)
«Красота по-американски» (1999)
«Сияние» (1980)
«Парк юрского периода» (1993)
«Древо жизни» (2011)
«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)
«Ромео + Джульетта» (1996)
«Матрица» (1999)
«Бойцовский клуб» (1999)
«Начало» (2010)
«Семь» (1995)
«Рестлер» (2008)
«Рокки» (1976)
«Бесславные ублюдки» (2009)
«Проклятый путь» (2002)
«Три цвета: Красный» (1994)
«Убийцы» (1946)
«Вечное сияние чистого разума» (2004)
«Властелин колец: Братство кольца» (2001)