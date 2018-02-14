Для определения точных причин оползней, происходящих на Баиловском склоне в Баку, исследования должны проводиться на более обширной территории.

Об этом Trend сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

«Поэтому наряду с Баиловским склоном планируется проведение исследований на территории вплоть до памятника Нариману Нариманову, чтобы мы смогли назвать точную причину оползней на Баиловском склоне и сделать выводы. Во время исследований будут определены поверхность оползня, виды пластов, угол их расположения, участки, подверженные оползням, их масса, направление и т.д. По завершении исследований будут выявлены основы причины оползневого процесса, факторы, приводящие к нему. Чтобы сделать выводы, исследования необходимо провести полностью. Поэтому исследования должны проводиться не только в локальной области, но и на всем Баиловском склоне, в Нагорном парке, Аллее шехидов, на других участках вокруг телебашни, вокруг памятника Нариману Нариманову», — сказал Етирмишли.

Директор центра отметил, что исследования завершатся в марте-апреле.