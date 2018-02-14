Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Тегеран должен вывести свои вооруженные силы и поддерживаемые им формирования из Сирии.

«Иран должен вывести свои войска, свое ополчение из Сирии и допустить мирный процесс», — заявил Тиллерсон на пресс-конференции в ходе визита в Иорданию.

Дипломат отметил, что Вашингтон обеспокоен последним инцидентом с участием израильских ВВС и иранского беспилотника, который произошел на границе Израиля и Сирии.