«Никто, ни один из членов партии, представителей организации, сотрудников государственной структуры не должен допускать неприятных моментов в связи с выборами».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

«До окончания голосования — до 11 апреля — процесс будет находиться в поле нашего внимания», — сказал он.

М.Панахов отметил, что ЦИК пригласил представителей международных организаций наблюдать за процессом выборов: «Мы всегда сотрудничали с ними на основе взаимного уважения. Президентские выборы считаются основным мероприятием, решается судьба страны. Поэтому все должно быть в рамках закона».