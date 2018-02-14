Публикация «кремлевского списка» США проявила нежелание России идти на дальнейшую конфронтацию с Соединенными Штатами.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказала российский публицист и политолог, специалист по новейшей истории России, в прошлом сотрудник Брукингского института и Фонда Карнеги за международный мир Лилия Шевцова.

«Но посмотрите на реакцию Путина на действия Конгресса, закон Конгресса в августе (Путин не предпринял никаких «обраток»), на этот «кремлевский список» (он сказал: ну да, мы ожидали, мы можем ответить, но мы не будем отвечать, не хотим осложнять отношения)! Вот в этом он действительно абсолютно искренен: Москва не готова к конфронтации с Западом, к конфронтации с Трампом», — считает эксперт.

По ее словам, Путин сейчас опасается внешнеполитического лозунга Трампа America first, «Америка прежде всего», который значит, что США не собираются оглядываться на РФ во внешнеполитических делах. Также Путин осознает, что Россия не потянет гонку вооружений с США.

«Поэтому сейчас политика Кремля – не раздражать Америку, попытаться примириться с Америкой. И, кажется, эта политика находит определенный отзвук в Белом доме. Ведь недаром в тот момент, когда американцы публиковали свой так называемый кремлевский доклад, в Америке вдруг оказались три руководителя российских силовых структур, в том числе глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который в американском санкционном списке», — отметила Шевцова.