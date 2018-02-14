В Удмуртии осудят 22-летнего гражданина Азербайджана. Он обвиняется в п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Об этом сообщает российский интернет-портал events44.ru.

По данным следствия, злоумышленник незадолго до произошедшего прибыл в Ижевск в гости к родным. Ночью он передвигался на авто по Ленинскому району областного центра. На одной из остановок общественного транспорта он заметил 33-летнюю незнакомку, которая пыталась остановить попутку, чтобы доехать до дома. Обвиняемый остановился около нее и предложил доставить по нужному адресу. Однако в пути следования он изменил маршрут движения и привез пассажирку в безлюдное место. Там он потребовал вступить с ним в половой акт, а после того, как женщина отказалась, приставил к ее шее нож и высказал угрозу убийством. Женщина сумела выбежать из авто и начала звать на помощь, однако злоумышленник догнал ее, затащил обратно в машину и надругался.