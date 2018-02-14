Прокуратура выявила фиктивный брак между 50-летним гражданином Азербайджана и 71-летней жительницей Череповца. Проверку семьи провели после того, как азербайджанец подал документы на российское гражданство.

Как выяснилось, мужчина и женщина познакомились на работе — на колхозном рынке. В 2009 году заключили брак в череповецком ЗАГСе.

«По закону, если иностранный гражданин заключает брак с россиянкой, то ему без учета квоты выдается разрешение на временное проживание в России. Затем он планировал получить российское гражданство, что и сделал. При проверке установлено, что гражданин Азербайджана предложил череповчанке заключить фиктивный брак, при этом взял на себя устное обязательство, что будет содержать «жену». Он это условие выполнял. Выяснилось, что пара вместе никогда не жила, не вела совместного хозяйства, не имеет общих детей. Брак был заключен без намерения создать семью, а значит, по Семейному кодексу считается недействительным», — пояснил cherinfo помощник прокурора Череповца Антон Упадышев.

В суде брак азербайджанца и череповчанки признан фиктивным. Теперь мужчине грозит выдворение за пределы России.