Оскар Клод Моне — великий французский импрессионист, чье имя знакомо даже далеким от искусства людям. В истории он остался не только как человек, которого с XIX века путают с коллегой и соотечественником Эдуардом Мане, но и как любитель передавать в картине атмосферу и цвет, пусть и в ущерб деталям. Об этом пишет издание «Вокруг света».

Моне родился в Париже 14 февраля 1840 года и с раннего детства увлекался рисованием. Позже его семья переехала в Нормандию, в город Гавр, расположенный на правом берегу Сены. Юный Моне не отличался дисциплиной и предпочитал проводить время не в школе, а на скалах и у воды.

На уроках он развлекался тем, что рисовал карикатуры на учителей, и эти рисунки крайне радовали его одноклассников. Отточив свое мастерство, к 17 годам Моне стал достаточно известным в городе карикатуристом и начал брать деньги за портреты. Так молодого художника заметил пейзажист Эжен Буден.

После знакомства Моне избегал встреч с Буденом: ему не нравились картины пейзажиста, и каждый раз юноша находил отговорки, чтобы не идти на совместный пленэр. Но первое впечатление оказалось ошибочным. Буден стал для Моне учителем и показал начинающему художнику основные приемы живописи с натуры.

После смерти матери Моне решил переехать в Париж, чтобы стать великим художником. Его отец был категорически против: живопись казалась ему глупым занятием, и он хотел, чтобы сын работал в семейной лавке. Но благодаря поддержке Будена и тети переезд Моне состоялся.

Сначала юный художник посещал Академию Шарля Сюисса, располагавшуюся на набережной Орфевр. Затем отправился в Алжир на службу в рядах Первого полка африканских стрелков. Потом присоединился к Академии Глейра, известного своими «Утраченными иллюзиями». Название идеально подходило как самой картине, так и его мастерской.

Там Моне знакомится с Огюстом Ренуаром, Альфредом Сислеем, Фредериком Базилем и Камилем Писсарро. Они были примерно одного возраста, и схожие взгляды на живопись сделали их друзьями.

Чтобы зарабатывать на жизнь и не зависеть от семьи, Моне решил продавать картины. Для этого ему было нужно выставляться в Салоне, где реализму и пейзажам предпочитали идеализирующий академизм и полотна на исторические темы.

В 1863 году произошло значимое событие. Бескомпромиссное жюри отклонило 2783 работы у 442 художников, желавших выставляться в Салоне. В итоге отвергнутые работы стали отдельной экспозицией, на потеху публике. Именно там Моне впервые увидел картину Мане, и она вдохновила его.

Когда из-за болезни и под страхом разорения старик Глейр закрыл свою мастерскую, Моне вместе с друзьями уехал из Парижа в город Шайи-ан-Бьер под Фонтенбло.

Там Моне пишет портрет своей возлюбленной Камиллы Донсьё, который принес ему настоящую известность. Полотно было выставлено в Салоне и радушно принято публикой и критиками.

Несмотря на успех, Моне оказался в трудном финансовом положении. Кредиторы намеревались забрать его картины в качестве оплаты долга. Это подтолкнуло Моне уничтожить две сотни своих полотен.

Чуть позже Моне узнал, что Камилла беременна. Отец и тетка художника, узнав о его связи с девушкой без приданого, потребовали отставить ее. Моне вернулся к родственникам, оставив Камилле все свои сбережения. Когда малыш родился, импрессионист признал свое отцовство, хоть и отсутствовал во время родов.

Моне рисовал до изнеможения, чтобы поправить свое финансовое положение, но картины не продавались. Он вернулся к Камилле и сыну, и семья перебралась в Гавр. Там Моне нашел мецената и начал писать портреты его жены и родственников.

Клод не переставал рисовать и другие картины, но в Салоне их так и не принимали. Бедность и долги завели художника в тупик, и тогда на пороге Моне снова появился Ренуар. Он вдохновил художника продолжать работу и искать свой собственный стиль.

После начала Франко-прусской войны 1870–1871 годов Моне уезжает в Англию, чтобы не идти на фронт. По возвращении во Францию он пишет свой знаменитый пейзаж «Впечатление. Восходящее солнце» («Impression»). Эта картина дала название группе импрессионистов и целому художественному направлению.

В конце декабря 1871 года Моне переехал в село Аржантея, где любили прогуливаться парижане. Там он прожил до 1878 года и написал несколько наиболее известных картин.

В 1878 году у Моне и Камиллы родился второй сын. Семья перебралась в деревню Ветей, но в 1879-м любимая женщина, муза и натурщица художника умерла. Моне написал ее посмертный портрет.

В 1880 году Моне вновь отправил свои работы жюри Салона. К его удивлению, они выбрали самую импрессионистскую из них — «Вид на Сену, Лавакур». И тогда Моне понял: что-то изменилось. Люди уже не были так жестоки к его творчеству. Картинами Моне начали интересоваться, а позже и цены на них стали расти.

Долгие годы Моне помогала вести хозяйство и воспитывать детей Алиса Ошеде, с ней художник познакомился еще до смерти Камиллы. У самой Алисы было пятеро детей от расточительного мужа, который позже скончался.

После смерти супруга Ошеде выходит замуж за импрессиониста, вместе они переезжают в местечко Живерни, в 80 км к северо-западу от Парижа.

Моне прожил долгую жизнь, похоронив своих близких друзей и членов семьи. В 1911 году умерла Алиса, в 1914-м — старший сын Жан. Между этими трагическими событиями Клоду Моне поставили диагноз двойной катаракты. Он перенес две операции, лишился хрусталика в левом глазу, стал видеть цвета иначе, но не перестал рисовать.

Знаменитые «Водяные лилии» были написаны Моне как раз в этот период. Художник видел цветы голубоватыми, когда для обычных людей они были просто белыми.

Клод Моне скончался от рака 5 декабря 1926 года в Живерни в возрасте 86 лет. Его похоронили на местном церковном кладбище.