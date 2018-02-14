Незаконно проживающий в Кимрах Тверской области уроженец Азербайджана сбывал поддельные банкноты. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным пресс-службы ведомства, 38-летний мужчина в апреле 2017 года у станции метро «Тимирязевская» в Москве купил поддельные пятитысячные купюры.

Затем он перевез «деньги» в город Кимры, в котором проживал без регистрации. 12 апреля 2017 года он дважды расплатился за товар поддельными купюрами, получив от продавцов сдачу в размере 4 тыс. рублей и 4,5 тыс. рублей.

«Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Местом отбытия наказания избрана исправительная колония строгого режима», — сказали в прокуратуре.