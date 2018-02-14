Владимир Жириновский на встрече с журналистами заявил, что долгие поцелуи — это «противно».

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Сегодня День всех влюбленных. Я уже боюсь предлагать, чтобы поцеловались в этот день. <…> Я противник этого, это же противно! Как можно — долгий поцелуй? В щечку, чуть-чуть! Рот — самое грязное место человека, через ротовую полость поступает вся пища — она отравленная, она гадкая, тухлые животные. Кто придумал вообще целоваться? Очень опасно, не нужно» (цитата по НТВ).

При этом, как пишет агентство «Москва», лидер ЛДПР заявил, что готов хоть сегодня организовать конкурс на «самый долгие поцелуй». Он поручил депутату Госдумы от ЛДПР Василию Власову найти «клиента» и согласную на рекорд девушку.

Владимир Жириновский: «Мы найдем клиента и найдем девушку — Власов (Василий Власов), подберите и объявите, мы сейчас поедем в университет, и там, пока я выступаю, будет поцелуй».