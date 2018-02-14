В Саудовской Аравии прокуратура заявила, что теперь женщин смогут принимать в качестве следователей на работу. Сообщается, что королевство стремится увеличить занятость женщин в соответствии с планом реформ на постнефтяную эру, передает Daily Mail.

«Вакансии доступны для женщин в штате прокуратуры в звании лейтенанта-следователя», — говорится в заявлении, распространенном в министерстве информации.

Известно, что объявление соответствует программе реформ «Видение 2030» коронованного принца Мохаммеда бин Салмана, которая направлена ​​на то, чтобы ввести женщин как треть рабочей силы, по сравнению с 22 процентами ранее.

Недавно паспортный отдел Саудовской Аравии заявил, что получил 107 000 заявлений на 140 вакантных должностей для женщин в аэропортах и ​​пограничных пунктах.

Король Салман в прошлом году постановил, что женщинам будут разрешены водительские права с июня, историческая реформа, которая может привлечь не только миллионы женщин за руль, но потенциально намного больше в рабочую силу.

Саудовская Аравия в прошлом месяце позволила женщинам впервые выйти на футбольный стадион, чтобы посмотреть игру.

Но женщины по-прежнему сталкиваются с рядом ограничений.

В соответствии с существующей системой опеки в Саудовской Аравии член семьи мужского пола, обычно отец, муж или брат, должен предоставить разрешение на учебу, поездку и целый ряд других занятий.