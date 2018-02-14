В ежегодном письме от имени Фонда Билла и Мелинды Гейтс филантропы отвечают на «трудные вопросы», связанные с их благотворительной деятельностью. В нынешней публикации Гейтсы рассказали, что ежегодно тратят на помощь развивающимся странам почти $4 млрд, а на США выделяют около $500 млн, причем большая часть этих средств идет на образовательные программы. В письме основатели фонда пояснили, что тратят на другие страны больше, чем на Америку, так как в этих странах у Гейтсов есть реальная возможность спасти миллионы жизней.

Также Гейтсы отчитались о результатах программы распространения вакцин, на которую фонд за время своего существования потратит $15 млрд. По словам Мелинды Гейтсы, именно эти деньги помогли снизить мировой показатель смертности детей в два раза с 2000 года.

Однако в письме филантропы признали, что их финансовые возможности открывают перед ними двери, которые закрыты для большинства людей. «Мировые лидеры обычно отвечают на наши звонки и всерьез рассматривают наши предложения. Школы чаще готовы выделять средства и специалистов на те программы, которые мы финансируем», — отметила Мелинда Гейтс. Однако она добавила, что подобное положение вещей — проявление несправедливости: «Несправедливо, что у нас есть такое богатство, тогда как миллиарды других людей нуждаются в чем-то».

Масштабы деятельности фонда уже становятся объектом критики, а сложившуюся тенденцию называют «филантрокапитализмом». При такой системе миллиардеры, например, Билл Гейтс или Марк Цукерберг, обладают такой финансовой властью, что деятельность их фондов часто не регулируется и не контролируется — ни государством, ни обществом.

О регулировании Билл Гейтс рассказал в интервью Axios, опубликованным одновременно с письмом. По мнению сооснователя Microsoft, многие компании слишком берегут свою приватность и не подчиняются государству из принципа. По мнению Гейтса, когда представители ФБР потребовали у Apple разблокировать айфон террориста, компании следовало пойти навстречу. «Технологическим компаниям не стоит думать, что их точка зрения важнее точки зрения правительства», — заключил он.

В письме Гейтсы также пояснили, почему продолжают работать с корпорациями и сотрудничают с администрацией президента США Дональда Трампа. В обоих случаях решающее значение имеют ресурсы. «Мы не согласны с администрацией, но мы продолжаем общаться с ней, потому что если США прекратят финансирование зарубежных [благотворительных программ], люди в других странах будут умирать».

Также Билл Гейтс дал совет предпринимателям. Он порекомендовал им заняться наукой. «Чем больше вы будете изучать науки, тем больше вы начнете видеть новые возможности». Отдельно филантроп выделил сферы программирования, биотехнологий и энергетики.