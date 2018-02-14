По меньшей мере тридцать мигрантов из Сомали и Эритреи стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия на юго-западе Ливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт арабского телеканала Sky News Arabia.

По имеющейся информации, в грузовой автомашине, следовавшей по трассе в районе города Бени Валид в 200 километрах от Триполи, могли находиться около трехсот мигрантов, в основном из Сомали и Эритреи. По информации медиков, более 100 человек пострадали.

Водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.