Массовая свадьба в День святого Валентина. На Филиппинах 164 пары одновременно вступили в законный брак.

Церемония состоялась в спортивном зале одной из местных гимназий в столице страны – Маниле, передает mir24.tv.

Отмечается, что спонсором праздника выступило правительство. В основном такие торжества устраивают для бедных. Свадьба на Филиппинах обходится в среднем в 600 долларов. Что для многих – неподъемная сумма.

Напомним, День всех влюбленных, известный также как День святого Валентина, празднуют во многих странах мира 14 февраля. В России праздник отмечается приблизительно с 90-х годов прошлого века и носит светский характер.