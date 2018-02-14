Генеральный директор New York Times Марк Томпсон считает, что через 10 лет в мире не останется печатных изданий.

В интервью CNBC он рассказал, что прогноз основан на реальных наблюдениях за экономикой и состоянием подписки. Хотя суммы, которые New York Times получает от подписчиков на печатное издание газеты, все еще превышают выручку от цифровой подписки, по мнению Томпсона, вскоре ситуация кардинально изменится.

«Я считаю, что хотя бы 10 лет — это то, что осталось в США для наших печатных продуктов», — сказал Томпсон. Он добавил, что хотел бы, чтобы печатное издание New York Times «выживало и процветало до тех пор, пока оно может», но признал, что срок его действия скоро истечет. По словам Томпсона, в какой-то момент печать газеты на бумаге попросту станет нерентабельной.

«Наш план состоит в том, чтобы продолжать обслуживать наших лояльных подписчиков печатной версии до тех пор, пока мы можем, но одновременно с этим мы строим цифровой бизнес, чтобы у нас была успешная растущая компания и успешное новостное агентство еще долгое время», — пояснил Томпсон.

Хотя Томпсон сказал, что число подписчиков на печатную версию относительно постоянное, «с небольшим снижением каждый раз», на прошлой неделе компания заявила, что в четвертом квартале 2017 года она добавила 157 000 цифровых подписчиков. Прибыль от цифровой подписки выросла более чем на 51% по сравнению с предыдущим годом. Общий доход от подписки увеличился на 19,2%.

«Без сомнения, мы зарабатываем больше денег на печатной подписке, — сказал Томпсон. — Но digital растет очень быстро. В конечном итоге количество цифровых подписчиков многократно превысит печатных».