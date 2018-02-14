В Москве в продажу поступил сборник стихов вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного редактора журнала «Баку», председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой.

Как сообщает АПА, сборник стихов «366 дней любви. Зима. Весна. Лето. Осень» поступил в продажу в магазинах столицы России.

В своем обращении к читателям в сборнике стихов Лейла Алиева говорит: «Дорогой читатель, спасибо, что держишь эту книгу в своих руках. Пусть каждый твой день, каждый миг был полон солнца на протяжении всего года!

В этих строках демонстрируется моя любовь к жизни. Я хочу подарить эту любовь тебе!

Желаю вам любви. Пусть любовь никогда не оставляет вас!».

Отметим, в 4-томный сборник стихов вошли стихи Лейлы Алиевой, написанные ею в 2016-2017 годах.