Вряд ли в этом году США начнут процесс поставки истребителей F-35 в Турцию. Об этом сказал российский военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя мнения о том, что в результате напряженных отношений между США и Турцией договор на поставку этих истребителей может быть пересмотрен.

Он отметил, что эти истребители «сложны» по своей природе и быстро не производятся.

«В дополнении к напряженным отношениям между США и Турцией в этом году поставка не состоится, но да, обострение нынешнего напряжения может стать причиной задержки поставок F-35», — отметил А. Храмчихин.

На днях Армянский национальный комитет Америки (ANCA) и Совет греческих лидеров Америки (HALC) распространили заявление о том, что они добиваются отмены запланированной сделки США по продаже истребителей F-35 Турции. Эти организации называют необоснованным обстоятельство продажи США истребителей Турции, отмечая, что Турция может применить их против Греции, Кипра, Израиля и Армении.

Александр Храмчихин сказал, что общины ничего не могут сделать, не могут повлиять на решение США, поскольку для США гораздо важнее американо-турецкие отношения, нежели сотрудничество с этими двумя государствами.

«Однозначно, что поставка F-35 в Турцию для Армении станет проблемой. Существует много причин того, как эта проблема может проявиться в реальной жизни. Ясно, что единственная гарантия для противодействия этой проблеме для Армении являются отношения с Россией. Другого варианта у Армении нет », — сказал эксперт в беседе с Tert.am.

На вопрос, не обеспокоена ли Россия тем фактом, что F-35 приобретаются на границе с Арменией, где находится 102-я российская военная база, А. Храмчихин ответил:

«Все зависит от отношений между Россией и Турцией. Для России, конечно, это угроза, хотя бы, по той причине, что Турция является членом НАТО, но ясно, что отношения между этими двумя странами весьма уникальны, и трудно сказать, до чего они дойдут. Это зависит от царящей в Сирии ситуации».

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду то, что от отношений между Россией и Турцией зависит рост угрозы, идущий от Турции в отношении Армении, Храмчихин ответил: «Да, по большому счету это связано с российско-турецкими отношениями».

Истребители F-35 производятся в основном в трех модификациях: F-35A, F-35B и F-35C, которые различаются по значимости. В частности, версия F-35A предназначена для ВВС, которая и приобретается Турцией.

Истребитель F-35 совершил свой первый полет в 2006 году с максимальной скоростью 1930 км/ч, расстояние полета — 2200 км.