Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов прокомментировал оправдательный приговор Миланского суда в отношении бывшего председателя группы депутатов Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ Луки Волонте, которому были предъявлены обвинения в коррупционных связях с Азербайджаном.

Али Гасанов сказал, что решение Миланского суда от 13 февраля 2018 года подтвердило, что сообщения, распространенные структурой под названием Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)), созданной для непрозрачных и хорошо известных целей, в середине прошлого года по заказу известных антиазербайджанских центров и сетей, являются безосновательными, предвзятыми. Они преследуют цель запятнать международную репутацию Азербайджана.

«Отмечу, что этими фейковыми информациями антиазербайджанские центры и сети хотят наше государство и тех, кто поддерживает дружеские отношения с нашей страной – общественно-политических деятелей, экспертов, журналистов и других — превратить в объекты критики. Не случайно, что не подтвержденный фактами материал Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности под названием «Азербайджанская машина по отмывке денег» ускоренно тиражировался в мировых медиа. Этим вопросом начали интересоваться официальные инстанции различных стран. Было начато расследование против бывшего члена Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Луки Волонте, который якобы получил от Азербайджана 2 миллиона 640 тысяч долларов США.

Напомню, что в то время мы, распространив информацию, рассказали о том, что материал Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности носит предвзятый, безосновательный, провокационный характер, а также что это является частью антиазербайджанской кампании, развязанной известными кругами. Как видно, Миланский суд дал ей объективную оценку», — сказал он в интервью АПА.

Али Гасанов сказал, что правительство Азербайджана проинформировано об организаторах и исполнителях такого рода антиазербайджанских кампаний, целью которых является нанести вред имиджу государства и тех, кто его поддерживает, а также, что правительство не намерено ограничиться только лишь решением миланского суда: «Мы намерены начать соответствующие юридические процедуры в связи с теми, кто причастен к этому. Соответствующим госорганам Азербайджана уже были даны поручения. Считаем, что те, кто, прикрываясь демократией и свободой слова, организуют против разных государств, структур, лиц кампании международного масштаба должны осознать ответственность и отвечать за свои действия».