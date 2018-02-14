В прошлом году число обращений в Администрацию президента по поводу строительства зданий, сноса и выплаты компенсаций увеличилось на 28,8%.

Как сообщает АПА, об этом заявил заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмайлов.

«Среди строительных компаний, на которые поступило больше всего жалоб граждан, “Evrostroy-SS”, “FVS İnşaat”, “Murad M.S.”, “İdeal-İ İnşaat”, “Hermes-S”, “Brend Palace”, “Meqa City Holdinq”, “Abşeron LTD 2013″, “İnam-İnşaat-555”, “Xudafərin”, “Əzizbəy-KM”, “Baku Pearl Residence”, “Caspian Park”, “Fuad LTD”, “İron İnşaat”, “Mahal”, “Elite City”, “Avro Qrand”, “İnşaat Konstruksiyaları”, “Birlik-İnşaat”, “Hasil”, “AENT-E”, “MVV Verus Praedium”, “Yüksəliş C”, “Rifah-Plaza” MMC-lər , “Kristal Abşeron”, “İlin Dörd Fəsli”, “Badu-Kubə”, “Yeni Yasamal”, “Şərur”, “Dağlar”, “İnteks”, “Çənlibel”, “Ayla”, “Mars”, “Fateh-N” и другие. На данную тему обращения поступили и из других районов республики. Это в основном граждане, которые купили квартиры в данных зданиях в Баку. Кроме того, в ряде обращений пишут, что годами не устраняются проблемы в жилых комплексах “AAAF Park”, “Bağçalı evlər”, здания которые ими уже построены, но нормальных условий жизни в них не создано».

По его словам, в отношении должностных лиц некоторых перечисленных здесь ООО и ЖСК уже возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, они привлечены к ответственности за злоупотребление доверием людей и продажу совместно с лицами, с которыми они вошли в сговор, одной квартиры в построенном здании нескольким гражданам, за присвоение путем мошенничества имущества граждан в крупном размере. «Среди них можно назвать “Əzizbəy-KM”, “Hasil”, “Birlik-İnşaat” и другие ООО, на которые многократно поступали письменные и устные обращения в Администрацию президента. Доказано, что ООО “Əzizbəy-KM” нанесло ущерб 92 потерпевшим в размере 2 млн. 627 тыс. 717 манатов. Уже обеспечено возмещение 360 361 маната данного ущерба и в Бакинском суде по тяжким преступлениям было рассмотрено их уголовное дело. Также надо отметить, что порой принятые судами в отношении таких лиц решения категорически не устраивают граждан. Например, за нанесенный гражданам ущерб руководство ООО “Hasil” и “Birlik-İnşaat” решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 мая 2014 года было приговорено к 15 годам лишения свободы, а решением Бакинского апелляционного суда от 12 декабря 2017 года срок был сокращен до 6 лет. В итоге, возмещение нанесенного гражданам ущерба обеспечено не было».

Заведующий отделом отметил, что в целом, только на основании жалоб граждан Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики следствие по 13 уголовным делам в связи с коррупционными правонарушениями в строительной сфере было завершено, дела были направлены в суды, 300 человек признаны в качестве потерпевших. «Среди этих уголовных дел можно указать ЖСК “AAAF Park” и “Xalq City”, а также ООО “Xudafərin” и “Fateh-N”. В искоренении вызывающих справедливое недовольство населения проблем, в том числе и фактов мошенничества и коррупции со стороны строительных компаний, серьезную роль сыграет подписанный президентом Азербайджана закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики» от 15 декабря 2017 года и указ от 5 февраля 2018 года в связи с применением данного закона».