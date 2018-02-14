Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию, возглавляемую исполняющей обязанности координатора и специального посланника по международным энергетическим вопросам Бюро энергетических запасов Государственного департамента США Сью Саарнио.

Глава государства выразил признательность Сью Саарнио за участие в четвертом заседании Консультативного совета «Южного газового коридора», которое состоится в Баку, подчеркнул важность с точки зрения реализации проекта того, что США представлены на этом мероприятии на высоком уровне. Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, оказываемую правительством США реализации проекта «Южный газовый коридор».

Выразив удовлетворение в связи с реализацией этого проекта в ближайшее время, И.Алиев подчеркнул, что заседание Консультативного совета, которое будет проведено завтра, создает хорошую возможность для обсуждения проделанной работы и предстоящих планов. Отметив, что работы по проекту идут в соответствии с графиком, глава государства оценил все это как результат совместных усилий правительств стран, компаний, финансовых институтов, привлеченных к проекту.

Исполняющая обязанности координатора и специального посланника по международным энергетическим вопросам Бюро энергетических запасов Государственного департамента США Сью Саарнио отметила чувство большого удовлетворения в связи с визитом в Азербайджан. Она подчеркнула поддержку главой США, Государственным секретарем, правительством страны проекта «Южного газового коридора», отметила важность приближения к завершению этого проекта.

Ильхам Алиев высоко оценил поддержку этого проекта новой администрацией Соединенных Штатов.