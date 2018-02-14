В Кремле не исключают возможности присутствия на территории Сирии граждан РФ, которые не относятся к Вооруженным силам России.

Как передает Интерфакс, в ходе общения с журналистами в среду пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову в связи с информацией о гибели россиян в результате обстрела коалиционными силами в Сирии задали вопрос о том, «в каком статусе эти люди проходят для Кремля, когда они воюют в Сирии».

«Мы в Кремле не обладаем детальной информацией, которая бы позволяла делать какие-то выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ. Они не относятся к Вооруженным силам РФ», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что «в любом случае» граждане РФ «остаются гражданами Российской Федерации, что бы ни было».

Пескову был задан вопрос о том, не рассматривается ли вопрос об объявлении траура «в связи с гибелью большого количества граждан» в Сирии. Пресс-секретарь заявил, что в Кремле неизвестно, о каком количестве погибших идет речь, поэтому он не понимает вопрос.

«Еще раз призываем все-таки не руководствоваться ошибочной информацией — преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией — и серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, дабы не быть в плену у искаженных данных», — сказал Песков.

Он также опроверг сообщения о том, что Владимир Путин якобы отменил часть встреч и поездок 12 и 13 февраля, а вместо этого встречался со своими генералами, чтобы обсудить ситуацию в Дейр-Эз-Зоре.