У Турции в связи с событиями в Сирии есть обоснованные опасения в сфере безопасности, заявил в среду в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Ни один из членов НАТО не пострадал от терактов так, как Турция. Но ответ Турции и пропорциональный, и соразмерный», — сказал глава Североатлантического альянса перед началом совещания министров обороны стран НАТО.

Он отметил продолжающиеся контакты между США и Турцией относительно вызовов, с которыми они сталкиваются в северной части Сирии. При этом Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что «НАТО не участвует в наземной операции».

Генсек также сообщил, что Турция провела в Брюсселе брифинг для членов НАТО об операции «Оливковая ветвь».