На прошлой неделе состоялся первый тестовый запуск железнодорожного состава по Международному транспортному коридору «Север-Юг», целью которого была проверка функционирования недавно построенного участка железной дороги от азербайджанской Астары до иранской Астары – шесть вагонов с древесиной впервые в истории проехали по единому железнодорожному маршруту из России в Иран, транзитом по территории Азербайджана.

Таким образом, был сделан последний шаг в строительстве «Север-Юга», официальное открытие дороги «Астара-Астара» запланировано на март, и с ее вводом Азербайджан станет ключевым инфраструктурным узлом на Южном Кавказе, по территории которого люди и грузы движутся с востока на запад (дорога «Баку-Тбилиси-Карс») и с юга на север (МТК «Север-Юг»).

Проект маршрута «Север-Юга» по территории Армении, таким образом, будет закрыт, а значит, Ереван останется в стороне от обоих направлений транспортных потоков в регионе. «Вестник Кавказа» побеседовал с заместителем председателя партии «Армянский национальный конгресс» Арамом Манукяном о современном положении Армении в регионе.

— Арам Вигенович, по вашей оценке, какое место сегодня занимает Армения в картине региональных межгосударственных экономических связей?

— Почти нулевое место. Все региональные и международные линии проходят мимо нас – транспортные, железнодорожные, нефтяные, газовые, любые другие. Армения находится не только в политической блокаде, но и в экономической, она закрыта со всех сторон и не участвует ни в каких региональных проектах. Даже наше правительство не хочет участвовать в региональных программах, то есть мы на Кавказе просто не существуем, причем этой ситуации уже больше 20 лет. За эти годы мимо нас прошло множество проектов, включая трубопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» и дорогу «Баку-Тбилиси-Карс», построенных через Грузию, а не через Армению, теперь это МТК «Север-Юг» и китайский «Шелковый путь».

Мы как будто отсутствуем в регионе. Де-юре Армения на Кавказе есть, но она не работает ни в одном из проходящих через Кавказ проектов. Мы в тупике в экономическом смысле, и поэтому никто не вкладывает в Армению деньги. Если прежде мы получали хотя бы $3-4 млрд инвестиций в год, то в прошлом году было всего $120 млн вложений в республику, это мизер, это нисколько. Ситуация усложняет коррупция, из-за которой ни один нормальный человек не рискнет вложить в Армению свои деньги.

— Ряд армянских экспертов пишет о том, что развитию Армении и встраиванию ее в региональную экономику мешает неурегулированность нагорно-карабахского конфликта. Как вы относитесь к подобной позиции?

— Я с этим абсолютно согласен. Война никак не может помочь государству развиваться, ведь для развития и роста экономики требуется спокойное, стабильное внутриполитическое и внешнеполитическое состояние. А у нас такого нет из-за конфликта: полумир-полувойна – это не та среда, куда можно вкладывать деньги. Самая первая проблема и самый большой вызов для Армении – это урегулирование карабахского конфликта. Эту проблему надо решить, и в прошлом году мы поставили ее решение во главу своей политической программы, когда пошли на парламентские выборы. Только наша партия выступила с программой, предлагающей урегулировать конфликт. Мы понимаем, что завершение войны – это единственный путь развития и интеграции Армении.

— В связи с этим какие меры могла бы предпринять Армения для укрепления своих позиций в региональном экономическом сотрудничестве?

— Требуется урегулировать карабахскую проблему, активизировать свои политические и дипломатические усилия, решить вопрос статус-кво. Я думаю, это самое важное, что необходимо сделать нашему народу – выйти из сложившейся тупиковой ситуации, в которой мы живем уже 24 года. Так не может быть дальше. Война за Карабах велась всего два года, а с тех пор уже прошло 24 года, и конфликтная послевоенная обстановка никуда не движется. Это изнашивает народы и государства, мешает странам развиваться. Из этой ситуации, из этой ямы необходимо выбраться.

Если удастся урегулировать карабахский конфликт, тогда будет решен и вопрос с деблокированием наших границ с Азербайджаном и Турцией. Турция и Азербайджан едины в вопросе решения карабахского конфликта и деблокады границ, работают гармонично в этом направлении. «Армянский национальный конгресс» выступает за хорошие отношения со всеми соседями, особенно экономические, поскольку это обеспечит развитие нашей страны – такова программа партии.