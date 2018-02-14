Мэр Одессы Геннадий Труханов, который проходит по делу о хищениях из бюджета города, задержан в киевском аэропорту.

Как передает РИА Новости, об этом заявил депутат Верховной рады Украины от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

Накануне антикоррупционное бюро сообщило, что три человека задержаны в связи с хищениями из бюджета Одессы, одним из подозреваемых в рамках этого дела является Труханов.

В среду утром Труханов прилетел из Варшавы в киевский аэропорт «Борисполь», где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Труханову сразу вручили подозрение. В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов.

Отметим, Сотрудники антикоррупционного бюро весной 2017 года проводили в Одессе обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении средств из местного бюджета. По данным антикоррупционного бюро, административное здание в составе имущественного комплекса госпредприятия «Завод «Краян» в начале 2016 года было продано примерно за 409 тысяч долларов. В августе того же года ему предоставили отдельный адрес и продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии примерно за 6,8 миллиона долларов.