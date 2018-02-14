Представители различных религий смогут получать образование в Институте теологи в Азербайджане, заявил глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

«Наряду мусульманами в институте образование смогут получать образование представители других религий», — заявил А.Пашазаде в среду.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, по его словам, обучение в Институте будет бесплатным.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 февраля подписал распоряжение о создании Института теологии. Основной целью создания института является «подготовка высококвалифицированных кадров в сфере религиозной деятельности».

Институт будет подчинен Госкомитету по работе с религиозными структурами. При этом Институт теологии будет входить в структуру Бакинского Государственного Университета (БГУ).