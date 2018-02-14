США оповестили правительства и частные компании ряда стран об угрозе возможных санкций в случае «существенных сделок» с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список.

«Применяя давление на Россию, Конгресс показывает нашу обеспокоенность в связи с проявлением Россией агрессии по отношению к Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушением прав человека. Было оповещение правительствам и частным компаниям других стран о том, что в случае заключенных с внесенными список российскими компаниями существенных сделок возможно применение санкций», — сообщили армянской газете «Айкакан жаманак» в посольстве США в Ереване.

В декабре 2017 года президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения о предоставлении РФ республике государственного экспортного оборонного кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения. Ранее РФ предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.

«Если применяются санкции, то они, в основном, касаются не российских компаний, которые имели существенные сделки с военно-разведывательной сферой России. Цель этих санкций заключается в том, чтобы Россия понесла последствия за свои действия. Ограничивая возможности других стран по приобретению военно-разведывательных оборудований, мы лишаем Россию доходов от их продажи, которые могут быть использованы с целью продолжения международной кампании негативного влияния и дестабилизации», — говорится в сообщении американского посольства.

В Минобороны Армении изданию в связи этим заявили, что вопрос находится в плоскости МИД.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что «Ереван высоко оценивает сотрудничество со странами-партнерами».

Между тем, министр финансов Армении Вардан Арамян заявил газете, что риск санкций существует.

«США имеют очень большое влияние на глобальную экономику, и неправильно думать, что, применяя санкции, они должны считаться с другими странами. США даже не считается с европейскими странами», — отметил он.

По словам В.Арамяна, в случае создания проблематичной для Армении ситуации будут начаты переговоры с американскими партнерами.

«Если создастся такая ситуация, то мы должны сесть, поговорить, поскольку в свое время были подобные ситуации в связи с отношениями с Ираном, когда эта страна находилась под международными санкциями. Риски всегда существуют», — заявил глава Минфина Армении.