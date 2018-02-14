15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Подует южный ветер, который вечером сменится на северный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4°, днем 7-10°, в Баку ночью 2-4°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны дожди и снег. В отдельных местах будет туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.