Главы религиозных конфессий в Азербайджане приняли обращение в связи с президентскими выборами.

В обращении, принятом на встрече с руководителями религиозных конфессий в Управлении Мусульман Кавказа, говорится:

«Независимо от национальной принадлежности, мы как верующие Азербайджана – мусульмане, православные, католики, евреи, албанские удины и представители других общин считаем для себя гражданским долгом заявить нижеследующее в связи со значимым событием в общественно-политической жизни нашей страны – выборами президента. С чувством ответственности перед всевышним заявляем, что прогресс, который был достигнут в нашей Родине во всех сферах – укрепление экономики, успехи во внутренней и внешней политике, повышение благосостояния людей, рост обороноспособности, а также охватывающие морально-религиозную жизнь знаменательные изменения вызывают симпатию у каждого верующего. На фоне таких региональных экономических проектов как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, газопровод TANAP, международный транспортный коридор Север-Юг строительство и реконструкция мест поклонения, забота о материально-моральных потребностях верующих, высокое уважение национально-религиозным и общечеловеческим ценностям являются проявлением авторитета и могущества нашей страны. Наша Родина Азербайджан на международном уровне также известна как ведущая страна, объединяющая вокруг себя культуры, религии, морально-гуманитарные ценности. Каждый верующий гражданин, с благодарностью воспринимая все эти достижения в жизни нашей страны, оценивает это как результат реализуемой с позволения всевышнего успешной политики главы государства. Благодаря бесподобным воли и усилиям Ильхама Алиева являющегося продолжателем политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, который спас Азербайджан от угрозы раздела и потери государственной независимости, азербайджанский народ уверен в вечности и непоколебимости нашей независимости.

Находящаяся в авангарде азербайджанской политики Партия «Ени Азербайджан» выдвинула кандидатуру президента Ильхама Алиева на предстоящие президентские выборы. Этот кандидат действительно является кандидатом всего народа. Общая позиция всех верующих Азербайджана заключается в том, что именно Ильхам Алиев является достойным кандидатом. В мире, где происходят политические, экономические, духовные кризисы, в нашей стране наблюдается благополучие, стабильность, в том числе религиозно-духовная. Успехи нашей страны действительно имеют большую ценность. Мы, верующие Азербайджана, руководители религиозных общин, горды тем, что в любой точке мире представляем толерантность, мультикультурализм, правовое и демократическое общество как результат успешной религиозной политики государства. Представление Азербайджана во всем мире как важнейшего центра межкультурного и межрелигиозного диалога является реальным плодом последовательной разумной политики главы государства. Основание в 2008 году Бакинской Декларации по межцивилизационному и межкультурному диалогу и сотрудничеству, объявление 2016 года годом Мультикультурализма, 2017 года – годом Исламской Солидарности является образцом политической воли и гуманистического мышления главы Азербайджана. Прогрессивная мировая общественность достойно оценивает деятельность в этом направлении, а азербайджанский народ благодарен за это своему лидеру.

Мы, азербайджанские верующие, выражаем благодарность нашему лидеру за укрепление государственности, работы по улучшению благосостояния народа, незаменимые дела по возвращению наших вынужденных переселенцев на родные земли, строительство мечети Джоджуг Марджанлы, символизирующее начало Великого Возвращения на освобожденные от оккупации земли, от всего сердца в лице государства приветствуем богоугодные дела во имя Творца. Мы высоко ценим усилия, принимаемые по возрождению религиозно-духовных ценностей, поддерживаем успешную политику и развитие.

Мы хотим продолжение духовно-нравственного возрождения в нашей стране, где при материальной и моральной поддержке государства ремонтируются и восстанавливаются мечети, храмы, синагоги и другие места поклонения. Они всегда остаются под вниманием и заботой государства. В стране для представителей различных концессий и масхабов созданы условия для уникальной дружбы и братства.

Мы, верующие всегда с благодарностью возносим молитвы, чтобы Создатель послал нам мудрого, придающего большое значение нравственным ценностям руководителя. Самая большая ценность, данная Богом его превосходительству Ильхаму Алиеву – это любовь и доверие азербайджанского народа.

Предстоящие президентские выборы, несомненно, будучи важным политическим событием в жизни нашего народа, являются судьбоносным моментом и для каждого верующего нашей страны. Мы призываем поддержать продолжение пути высоких нравственных ценностей — кандидатуру лидера ПЕА Ильхама Алиева.

Пусть Создатель не лишит азербайджанский народ и государство своей милости и милосердия».

Обращение, как отмечает АПА, подписали глава управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, Руководитель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев и глава Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили.