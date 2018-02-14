«Переговоры по проекту соглашения о партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном ведутся в конструктивном русле и на основе взаимопонимания. Особых препятствий в процессе подготовки документа нет».

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью российскому агентству РИА Новости.

Вместе с тем, как подчеркнул министр, «существуют некоторые расхождения во взглядах, касающихся вопросов торговли».

«Так как Азербайджан не является членом Всемирной Торговой Организации, то в вопросах тарифов и субсидий у нас имеются также ряд расхождений. Однако в процессе обсуждений мы постараемся найти общие точки соприкосновения на основе взаимопонимания», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Как стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией не влияет на отношения между ЕС и Азербайджаном, так и наши отношения с Европейским союзом не влияют на дружеские отношения Азербайджана с Россией, которые имеют стратегическую составляющую, добавил он.