«После прихода к власти Ильхама Алиева в области религии был достигнут большой успех».

Об этом на мероприятии в Управлении мусульман Кавказа сказал председатель управления шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что в период Советского союза мусульмане притеснялись. После обретения независимости мусульмане начали свободно осуществлять религиозные обряды. После возвращения к власти Гейдар Алиев начал объединять мусульман: «Если сегодня мы будем недовольны созданными в Азербайджане для верующих условиями, то этого не простит Аллах. Я призываю граждан нашей страны проголосовать за Ильхама Алиева. На хутбах в мечетях верующие должны сказать свое слово. Люди должны знать правду. Мы проследим за этим. Это наш гражданский долг», — цитата по АПА.