Сеть книжных магазинов LİBRAFF распространила заявление в связи с обвинениями главы сети книжных магазинов и кафе «Али и Нино» Нигяр Кочарли.

В заявлении, опубликованном агентством АПА, говорится: «Нигяр Кочарли распространила в соцсетях обращение в связи с «опасным положением», сложившимся в книжных магазинах, владельцем которых она является. На самом деле, в качестве основной цели выбраны книжные магазины Общества Европа-Азербайджан (AAC/TEAS), издательский дом TEAS и книжные магазины LİBRAFF.

Прежде чем приступить к беспокоящим Н. Кочарли вопросам, точнее сказать к ее претензиям, отметим, что у этого обращения формальный адрес один, а на самом деле, мишенью является другой объект. А это ставит под вопрос логичность предпринятого. LİBRAFF всего лишь сеть книжных магазинов и относится к частному сектору. Он один из десятков тысяч аналогичных структур в стране, то есть не государственная структура и не отдел какого-либо министерства. Не секрет, что цель адресации обращения именно в другие инстанции заключается в том, что была надежда произвести большой эффект, общественный резонанс.

Н. Кочарли, обвиняющая учредителя и председателя TEAS Талеха Гейдарова в том, что «в течение 4 лет он закрыл ее магазины и открыл на их месте свои», не может не знать, что свой первый магазин LİBRAFF он открыл не 4 года назад, а в 2017 году.

Возникает логичный вопрос: если «атаки» на Н. Кочарли действительно были в последние 4 года, тогда почему «этот слон не затоптал муравья», и, наоборот, в торговых центрах открылись новые магазины? Обвинять легко, но эти обвинения должны быть доказаны, в противном случае их можно считать клеветой.

С момента как LİBRAFF начал заниматься профессиональной продажей книг, он подвергся давлению и обвинениям со стороны Н. Кочарли и ее сторонников. Слух о том, что издательский дом TEAS монополизировал книжный рынок целенаправленно и регулярно распространялся в соцсетях, о структуре пытались создать отрицательное общественное мнение. Обращение Н. Кочарли — составная часть и продолжение кампании против издательства TEAS Press. Причина паники ясна – когда трудно выдержать здоровую конкуренцию, наносишь удар ниже пояса.

Один из таких ударов – «В наших магазинах велась скрытая съемка».

Если речь идет о каком-либо нарушении закона и факте пиратства, то это основное требование борьбы с незаконным изданием книги. Одним из главных вопросов в секторе книжных продаж является вопрос авторских прав. Проблема в том, что в этом вопросе большего всего страдает издательский дом TEAS Press. Книги, право на издание которых принадлежит издательскому дому TEAS Press, издаются незаконно. Эти пиратские книги продаются на витринах магазинов Н. Кочарли. Факты продажи в этих магазинах пиратских копий изданий Оксфордского Университета (OUP) и наиболее продаваемых турецких изданий были выявлены в результате мониторинга, проведенного OUP и Объединения изданий Турции. Когда же издательский дом TEAS Press защищает свои законные права, то встречается с обвинением другой стороны в «монополизации».

В Баку и Гяндже у LİBRAFF есть 6 магазинов. В этом году планируется открытие еще 4 магазинов – ни один из них не будет открыт на месте другого магазина. В 2019-2020 годах же под брендом «Made in Azerbaijan» в России, Украине и Турции откроются магазины «LİBRAFF». Эти магазины, наряду с тем, что будут оказывать поддержку работе по продаже книг на местном и глобальном уровне, внесут вклад в укрепление положительного имиджа и пропаганду национальной литературы Азербайджана в этих странах.

Созданная в Турции компания «TEAS-Yayıncılık» вошла в число престижных издательств братской страны. Теперь турецкий читатель в книжных магазинах своей страны сможет приобрести и прочесть произведения Зии Буньятова, Сары Ашурбейли, Октая Эфендиева и других выдающихся историков на турецком языке.

Магазины LİBRAFF действуют с миссией поддержки развитию национальной литературы, печати произведений азербайджанских писателей в соответствии с современными стандартами издания, проведению презентаций этих произведений в книжных магазинах, а также для представления читателям продукции мировых авторитетных издательств в широком ассортименте.

Сеть LIBRAFF не продает подделки, а выполняет миссию по поддержке книжных продаж, не закрывает магазины, не создает что-либо на базе магазинов других».

В заявлении говорится, что TEAS Press привнес новый подход в книжное дело: «Когда издательство начало выплачивать местным авторам, переводчикам, редакторам, корректорам, одним словом творческой интеллигенции заработную плату, отвечающую высоким стандартам, эксплуатирующие интеллектуальный труд не смогли вынести это. Нас обвинили в выплате высоких гонораров местным авторам, переводчикам, корректорам и редакторам. То же самое касается и выдуманных претензий о «давлении со стороны официальных структур» и «заводе по производству гранатовых соков».

За весь период деятельности TEAS увидел агрессивное отношение лишь от американского профессора армянского происхождения Джорджа Бурнитьяна касательно трехтомника «Армянский вопрос» на Кавказе». Он обвинил TEAS и автора книг Тале Гейдарова в «заполнении библиотек мира книгами об Азербайджане, напечатанными в известных типографиях Запада». Несмотря на данный ответ на это обвинение (http://araratmagazine.org/2011/10/a-review-of-the-armenian-question-in-the-caucasus/), TEAS продолжал беспокоить врагов Азербайджана.

Сегодня TEAS столкнулся с очередной атакой на свою профессиональную деятельность. Как ни странно, за открытие сети книжных магазинов и типографий на новой платформе…».