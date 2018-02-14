Полиция Израиля порекомендует прокурорам обвинить премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху во взяточничестве, сообщает Reuters со ссылкой на израильские СМИ.

По информации агентства, речь идет о двух эпизодах. С начала 2017 года Нетаньяху несколько раз допрашивали по подозрению в коррупции, однако сам премьер отрицает правонарушения.

Полиция не может предъявить обвинение Нетаньяху самостоятельно, однако может порекомендовать прокурорам вынести обвинительное заключение. Отмечается, что полицейские обнаружили доказательства, которые позволяют обвинить Нетаньяху во взяточничестве.