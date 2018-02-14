Двухлетний мальчик играл у себя дома в Стамбуле на подоконнике, когда внезапно вывалился из окна. К счастью, ребенок успел зацепиться и позвать на помощь. Крики услышали соседи, а также проходившие мимо мужчины. Неизвестно, чем в это время занимались родители, сообщает Daily Mail.

Ребенок провисел на подоконнике около 10 минут. Соседи пытались докричаться до его мамы, но все было безуспешно. Тогда случайные прохожие растянули одеяло и, когда малыш все-таки упал, поймали его. Мальчик не пострадал.