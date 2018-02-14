Сотрудниками органов внутренних дел успешно реализовано очередное мероприятие по борьбе с изготовлением и сбытом фальшивых денежных знаков.

Как передает АПА, в Главное управление по борьбе с организованностью преступностью поступила информация о том, что житель города Баку, ранее судимый Орхан Мамедов вместе со своим знакомым Ниджатом Оруджовым изготавливает фальшивые денежные знаки для дальнейшего сбыта. В результате проведенных неотложных мер, члены группы были задержаны в момент продажи 11700 фальшивых манатов за 2900 манатов.

Далее был проведен обыск в жилище задержанных лиц. Там были обнаружены и изъяты 4900 фальшивых манатов, оборудования для изготовления фальшивых денежных знаков и другие имеющие отношение к делу вещественные доказательства.

В первоначальных допросах задержанные признались, что изготовленные фальшивые денежные знаки они намеревались сбыть в торговых центрах столицы и республики, а также в местах массового скопления людей.

По факту следственным отделом Главного управления возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.