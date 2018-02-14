Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США. Об этом сообщает Reuters.

«Мне не поступало информации о том, что некие русские, солдаты, не относящиеся к военнослужащим РФ, а контрактники из России, были среди погибших. Я не могу дать вам никакой информации об этом, мы не получали такого сообщения от Центрального командования или Пентагона», — заявил Мэттис.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в Сирии погибли российские наемники, заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих вооруженных сил РФ.

Коалиция нанесла авиаудар по проправительственным силам в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор 8 февраля. По данным источника Bloomberg, в результате атаки погибли «десятки российских наемников». По словам других источников, жертвами авиаудара стали «более чем 200 наемников, большей частью россияне, которые сражались на стороне Асада».