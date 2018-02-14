Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко, говорится в заявлении администрации президента Украины, которое приводит издание ZN.UA.

«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности, обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками»,— сообщили в администрации Порошенко.

Издание отмечает, что разговор был продолжительным и состоялся по инициативе украинской стороны. Переговоры, по информации издания, состоялись 12 февраля.