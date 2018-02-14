В Дании умер муж королевы Маргрете II принц Хенрик. Об этом сообщается на сайте королевского дома.

«Его королевское высочество принц Хенрик мирно умер во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 [по местному времени] во дворце Фреденсборг», — говорится в сообщении. Он умер в окружении королевы и двоих сыновей. Остальных подробностей произошедшего в пресс-службе не уточнили.

Принц Хенрик почувствовал себя плохо две недели назад во время своей поездки в Египет. Тогда у 83-летнего представителя датской королевской семьи была обнаружена доброкачественная опухоль. После этого он был госпитализирован в одну из больниц Копенгагена, однако незадолго до смерти принца, по данным телеканала, выписали: свои последние дни он хотел провести во дворце, расположенном к северу от столицы Дании. В прошлую пятницу, 9 февраля, из-за «серьезного ухудшения» здоровья принца Хенрика его старший сын, наследный принц Дании Фредерик, который также является членом Международного олимпийского комитета, был вынужден покинуть зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, замечает РБК.