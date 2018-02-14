Десятки российских граждан погибли при авиаударе коалиции во главе с США в Сирии. Такие данные привело агентство Bloomberg. Как отмечается, погибшие, вероятно, служили в «ЧВК Вагнера».

По словам российских источников издания, всего погибли около 200 человек, который сражались на стороне сирийских властей, в основном наемники из России.

В свою очередь, источник в США заявил о гибели порядка 100 человек, от 200 до 300 ранены.

Удар коалиции был нанесен 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор в ответ на «бомбардировку сирийской оппозиции». В Минобороны утверждали, что военнослужащих из РФ в зоне атаки не было. Однако список погибших с именами россиян опубликовала группа исследователей Conflict Intelligence Team. Гибель четверых из них подтвердили родственники и сослуживцы.

Между тем CNN обнародовал видеозапись авиаудара коалиции во главе США, в результате которого, по информации телеканала, погибли более ста человек.