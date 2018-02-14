Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция «нанесет удар» по Сирии, если в стране на Ближнем Востоке химическое оружие будет использовано против мирных граждан, сообщает Reuters.

«По поводу химического оружия я уже обозначил свою позицию и готов ее вновь подтвердить… Наши вооруженные силы не нашли подтверждений, что химическое оружие использовалось против мирного населения», — сказал Макрон.

Президент уточнил, что Франция готова нанести удар в случае, если эти подтверждения будут обнаружены.