Премьер Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонных переговоров с греческим коллегой Алексисом Ципрасом призвал Афины к снижению напряженности в разделяющем две страны Эгейском море. Как передает РИА Новости, об этом сообщает турецкий телеканал NTV, ссылаясь на источник в администрации премьера республики.

Как сообщает турецкий телеканал, Йылдырым выразил Ципрасу обеспокоенность в связи с ситуацией в Эгейском море. Премьеры сошлись во мнении, что проблему надо решать путем диалога, в связи с чем представители военных ведомств двух стран проведут встречу.

Отметим, что сегодня у спорных островов в Эгейском море турецкий патрульный катер столкнулся с кораблем греческой береговой охраны. Корабль получил повреждения, экипаж не пострадал. МИД Греции заявил протест и вызвал турецкого посла.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган возложил ответственность за происшествие на греческую сторону.