Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может перейти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может вовлечь Россию для оказания поддержки своему региональному союзнику. Об этом говорится в докладе «Всемирная оценка угроз», опубликованном директором Национальной разведки США Дэниелем Коутсом.

В документе содержится оценка угроз национальной безопасности США в 2018 году.

В части, посвященной Карабаху, в частности, отмечается, что «нежелание обеих сторон идти на компромисс, усиление давления со стороны, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оружия в 2018 году могут привести к крупномасштабным боевым действиям».