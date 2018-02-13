Сегодня вечером в бакинском метро произошла небольшая задержка в движении электричек из-за падения женщины под колеса поезда.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, инцидент произошел сегодня в 18:49 на станции метро «Иншаатчылар».

«На станции «Иншаатчылар» под колеса поезда, двигавшегося по маршруту «Ази Асланов» -«Дарнагюль», упала женщина. Это не самоубийство, она упала. В движении поездов наблюдалась пятиминутная задержка», — сказал Пашаев.

Насими Пашаев добавил, что когда поезд, курсировавший со станции «Ази Асланова» до стации «Дарнагюль», достиг станции «Иншатчилар», женщина в приступе эпилепсии упала на рельсы.

«Поезд переехал пассажирку. К счастью, женщина упала между рельсов и не пострадала. Была приглашена бригада скорой помощи, которая провела ее осмотр.

Пострадавшая Мамедова Севиндж Рафиг гызы, 1976 года рождения доставлена в городскую клиническую больницу №1», — сообщил представитель метрополитена.