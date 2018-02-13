Азербайджан проинформировал немецкую сторону о компаниях, которые незаконно работают в оккупированном Нагорном Карабахе, сообщает во вторник Минэкономики.

Министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхеле, подчеркнул, что деятельность немецких компаний на оккупированных территориях Азербайджана является недопустимой.

В свою очередь, Вольфганг Бюхеле отметил, что изучит вопрос работы немецких компаний в Нагорном Карабахе и проинформирует об этом азербайджанскую сторону.