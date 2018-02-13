«За последние 8 лет Азербайджан из импортирующей превратился в экспортирующую цемент страну».

Об этом на встрече с делегацией во главе с председателем Восточного комитета экономики Германии Вольфгангом Бюхеле сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Коснувшись деятельности в секторе строительных материалов, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в нашей стране строятся крупные цементные заводы. Отметив, что в эту сферу привлекаются инвестиции в крупном размере, глава государства сказал, что, учитывая растущий экономический потенциал Азербайджана, выполнение принятой программы развития регионов, в программе на будущие 5 лет также будут отражены финансирующиеся государством значимые инфраструктурные и строительные проекты. Президент сказал, что строительство квартир, новых заводов, рост численности населения страны в будущем приведет к большой потребности в цементе: «С этой точки зрения иностранные компании, которые намерены инвестировать в эту сферу, могут извлечь только выгоду. Одной из поставленных задач является обеспечение себя стройматериалами на 100%. Необходимо учитывать, что у нас есть достаточно сырья. Местное производство в сфере строительных материалов значительно выросло за последние 10 лет».

Также глава Азербайджанского государства коснулся энергетических проектов Азербайджана.