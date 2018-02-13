«За последние 8 лет Азербайджан из импортирующей превратился в экспортирующую цемент страну».
Об этом на встрече с делегацией во главе с председателем Восточного комитета экономики Германии Вольфгангом Бюхеле сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Коснувшись деятельности в секторе строительных материалов, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в нашей стране строятся крупные цементные заводы. Отметив, что в эту сферу привлекаются инвестиции в крупном размере, глава государства сказал, что, учитывая растущий экономический потенциал Азербайджана, выполнение принятой программы развития регионов, в программе на будущие 5 лет также будут отражены финансирующиеся государством значимые инфраструктурные и строительные проекты. Президент сказал, что строительство квартир, новых заводов, рост численности населения страны в будущем приведет к большой потребности в цементе: «С этой точки зрения иностранные компании, которые намерены инвестировать в эту сферу, могут извлечь только выгоду. Одной из поставленных задач является обеспечение себя стройматериалами на 100%. Необходимо учитывать, что у нас есть достаточно сырья. Местное производство в сфере строительных материалов значительно выросло за последние 10 лет».
Также глава Азербайджанского государства коснулся энергетических проектов Азербайджана.
Он отметил, что энергетические проекты Азербайджана не ограничиваются только «Шахдениз-2».
Президент Ильхам Алиев, отметив, что переговоры по новым месторождениям с ведущими мировыми компаниями вступили в активную фазу, подчеркнул, что в связи с этим добыча нефти и газа и в будущем будет расти.
Глава государства сообщил, что срок контракта, предусматривающего эксплуатацию месторождения «Azəri-Çıraq-Günəşli» был продлен до 2050 года, сказал о том, что это показывает то, что как минимум на протяжении 30 лет Азербайджан совместно с ведущими мировыми компаниями сможет разрабатывать эти гигантские месторождения. Все это служит улучшению благосостояния населения, укреплению экономики страны и обеспечению энергетической безопасности наших партнеров.
Глава государства также отметил важность сильной поддержки проекта Южный газовый коридор со стороны Еврокомиссии.